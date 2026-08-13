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Propiedades residenciales en venta en Ibiza, Španjolska

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Villa en Ibiza, Španjolska
Villa
Ibiza, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Exclusiva villa reformada en Can Furnet con orientación sur y magníficas vistas al mar, Form…
$3,05M
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Villa en Ibiza, Španjolska
Villa
Ibiza, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 526 m²
Esta es una colección única de 7 villas de lujo situadas en una de las zonas más prestigiosa…
$5,42M
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Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 768 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,28M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 525 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,73M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 5 habitaciones en Ibiza, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ibiza, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Residencia moderna con vistas panorámicas al mar, Formentera y el centro histórico de Ibiza!…
$3,04M
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ESTATE-SERVICE24
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Parámetros de las propiedades en Ibiza, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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