Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Granada
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Granada, Španjolska

;
Almuñécar
3
Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Elegantes Villas con Vistas Panorámicas al Mar en La Herradura Granada La Herradura es un en…
$1,95M
Dejar una solicitud
Villa en La Herradura, Španjolska
Villa
La Herradura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 191 m²
$2,27M
Dejar una solicitud
Villa en Calahonda, Španjolska
Villa
Calahonda, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Una gran villa clásica construida de alta calidad en excelentes condiciones, ubicada en una …
$2,95M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Número de plantas 2
Villas sostenibles frente al mar con vistas infinitas en Almuñecar Esta nueva promoción está…
$2,13M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Granada, Španjolska

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir