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3 propiedades total found
Villa en La Herradura, Španjolska
Villa
La Herradura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 191 m²
Es un exclusivo complejo residencial que combina arquitectura vanguardista con un entorno na…
$2,27M
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Villa 5 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Elegantes Villas con Vistas Panorámicas al Mar en La Herradura Granada La Herradura es un en…
$1,95M
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Villa 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Número de plantas 2
Villas sostenibles frente al mar con vistas infinitas en Almuñecar Esta nueva promoción está…
$2,13M
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