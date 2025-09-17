Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Granada
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Granada, Španjolska

Almuñécar
6
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Calahonda, Španjolska
Villa
Calahonda, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Una gran villa clásica construida de alta calidad en excelentes condiciones, ubicada en una …
$2,95M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Granada

villas

Parámetros de las propiedades en Granada, Španjolska

con Garaje
con Vistas al mar
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir