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Propiedades residenciales en venta en Galicia, Španjolska

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Lugo
549
553 propiedades total found
Ático Ático en O Irixo, Španjolska
Ático Ático
O Irixo, Španjolska
$2,71M
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Vendedor particular
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Dúplex en Williamartine, Orihuela Costa. Salón, cocina americana, 3 dormitorios, 3 baños, te…
$290,362
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Apartamento 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos en El Raso, Guardamar del Segura. Salón, cocina americana, 3 dormitorios, 2 bañ…
$209,144
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamentos en planta baja en Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, Alicante. Salón, cocina a…
$214,954
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamentos en la primera planta (en ruso 2a planta) en El Raso, Guardamar del Segura. Saló…
$203,334
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Casa con impresionantes vistas al mar y las montañas, situada en una de las mejores zonas de…
$1,10M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Sada, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Sada, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Jardines de Sa Riera Living, situado frente a la playa de Sa Riera en Begura, es un nuevo pr…
$880,968
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Casa adosada en Aguas Nuevas, Torrevieja. Salón, cocina americana, 3 dormitorios, 2 baños, t…
$280,602
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Apartamento 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento en San Miguel de Salinas
$207,982
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Ático en Guardamar del Segura, una de las mejores zonas de la Costa Blanca. Salón con comedo…
$193,574
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos en planta baja en Pilar de La Horadada. Salón, cocina americana, 2 amplios dorm…
$185,790
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
La urbanización de Doña Pepa es parte de la ciudad de Ciudad Quesada. Este es un lugar donde…
$324,173
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos en el complejo La Recoleta, en la urbanización de Punta Prima, Torrevieja. Gran…
$289,316
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Villa en el complejo Abedul, San Pedro del Pinatar. Salón, cocina americana totalmente equip…
$300,935
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Apartamento 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Apartamentos en la primera planta (en ruso 2a planta), en Finestrat, cerca de Benidorm. Saló…
$277,697
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamentos en planta baja en un complejo residencial cerrado en la ciudad de Ciudad Quesad…
$184,744
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Casa adosada en Villamartin, Orihuela Costa. Gran salón, cocina americana, 3 dormitorios, 3 …
$230,058
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Villa en Benijofar
$282,228
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Apartamento 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Apartamentos en Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, Alicante. Salón, cocina americana, 3 dor…
$207,982
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Exclusivo edificio de apartamentos con 2 y 3 dormitorios, situado en la zona privilegiada de…
$435,717
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Este nuevo proyecto consta de casas individuales de 150 m2, en parcelas de terreno de 500 m2…
$928,367
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Apartamentos en Las Filipinas
$145,239
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Villa de 2 plantas en Cabo Roig, la costa de Orihuela Costa. 5 dormitorios, 3 baños, un gran…
$928,367
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abadín, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Casa adosada en Torrevieja
$319,526
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Apartamento en la primera planta (en ruso 2a planta) en Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, …
$203,334
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Apartamento en torretas
$181,258
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Bungalow en la planta baja de La Zenia, Orihuela Costa. Salón, cocina americana, 2 dormitori…
$219,601
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Apartamento 2 habitaciones en Abadín, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Abadín, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Apartamentos en planta baja en Pilar de la Horadada, Alicante, Costa Blanca. Salón, cocina a…
$155,580
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Villa en Benijofar, Costa Blanca. Salón, cocina abierta, 3 dormitorios, 3 baños, terraza, so…
$290,362
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Villa en Abadín, Španjolska
Villa
Abadín, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Villa en Pilar de la Horadada, Alicante. Salón, cocina americana, 3 dormitorios con armarios…
$323,011
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