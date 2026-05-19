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Locales comerciales en venta en el Masnou, Španjolska

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 676 m² en el Masnou, Španjolska
Propiedad comercial 676 m²
el Masnou, Španjolska
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Área 676 m²
Número de plantas 3
Hotel de 3 Estrellas y 20 Habitaciones en Venta en El Masnou, Barcelona El Masnou es una vib…
$5,23M
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Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain en el Masnou, Španjolska
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Španjolska
Habitaciones 65
Área 6 500 m²
Venta de un excelente Hotel 4 estrellas frente al mar en Cataluña, España — €12.000, 6% ROI!…
$14,06M
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