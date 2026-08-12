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Estudios en venta en Costa del Sol Occidental, Španjolska

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10 propiedades total found
Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
$788,130
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Nuevo proyecto en La Cala Resort que consta de casas de golf en primera línea con vistas pan…
$738,596
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
$749,539
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
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Estudio 3 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Last Remaining Home – Exclusive Development in Cancelada, EsteponaNo te pierdas la oportunid…
$512,881
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
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Estudio 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Entre Estepona y Sotogrande, en la zona residencial de Manilva, se encuentra este exclusivo …
$671,756
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Estudio 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Ubicado en un oasis elevado con vistas a Fuengirola. Esta colección íntima de sólo 11 propie…
$707,870
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
$789,899
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Estudio en Mijas, Španjolska
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Mijas, Španjolska
Área 21 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 140,000 hasta € 270,000. [Habitaciones: 0 - 1] [Baños: 0 - …
$137,141
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Parámetros de las propiedades en Costa del Sol Occidental, Španjolska

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