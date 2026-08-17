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Propiedades residenciales en venta en Comarca de la Costa Granadina, Španjolska

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Almuñécar
11
12 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Elegantes Villas con Vistas Panorámicas al Mar en La Herradura Granada La Herradura es un en…
$1,95M
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Apartamento 3 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
La última fase de un proyecto privilegiado situado en una de las mejores zonas de la Costa T…
$489,300
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Apartamento 3 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
La última fase de un proyecto privilegiado situado en una de las mejores zonas de la Costa T…
$385,615
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en La Herradura, Španjolska
Villa
La Herradura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 191 m²
Es un exclusivo complejo residencial que combina arquitectura vanguardista con un entorno na…
$2,27M
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Apartamento 2 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 2
Área 99 m²
La última fase de un proyecto privilegiado situado en una de las mejores zonas de la Costa T…
$368,140
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Apartamento 3 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Rentables con Vistas al Mar a 250 m de la Playa en Almuñécar Este nuevo proyect…
$401,868
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de Obra Nueva en una Codiciada Ubicación junto a la Playa en Almuñecar Este n…
$489,545
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Rentables con Vistas al Mar a 250 m de la Playa en Almuñécar Este nuevo proyect…
$411,160
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Villa 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Número de plantas 2
Villas sostenibles frente al mar con vistas infinitas en Almuñecar Esta nueva promoción está…
$2,13M
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Villa en Calahonda, Španjolska
Villa
Calahonda, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Una gran villa clásica construida de alta calidad en excelentes condiciones, ubicada en una …
$2,95M
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ALMUÑECAR 22 Adosados de Obra Nueva en Almuñecar, acabados de pri…
$307,610
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ALMUÑECAR 22 Adosados de Obra Nueva en Almuñecar, acabados de pri…
$342,434
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Tipos de propiedades en Comarca de la Costa Granadina

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Comarca de la Costa Granadina, Španjolska

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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