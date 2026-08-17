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Apartamentos en venta en Comarca de la Costa Granadina, Španjolska

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Almuñécar
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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
La última fase de un proyecto privilegiado situado en una de las mejores zonas de la Costa T…
$489,300
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Apartamento 3 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
La última fase de un proyecto privilegiado situado en una de las mejores zonas de la Costa T…
$385,615
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Apartamento 2 habitaciones en Velilla Taramay, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Velilla Taramay, Španjolska
Dormitorios 2
Área 99 m²
La última fase de un proyecto privilegiado situado en una de las mejores zonas de la Costa T…
$368,140
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Rentables con Vistas al Mar a 250 m de la Playa en Almuñécar Este nuevo proyect…
$401,868
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Rentables con Vistas al Mar a 250 m de la Playa en Almuñécar Este nuevo proyect…
$411,160
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Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ALMUÑECAR 22 Adosados de Obra Nueva en Almuñecar, acabados de pri…
$307,610
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
ADOSADOS DE OBRA NUEVA EN ALMUÑECAR 22 Adosados de Obra Nueva en Almuñecar, acabados de pri…
$342,434
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Tipos de propiedades en Comarca de la Costa Granadina

3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Comarca de la Costa Granadina, Španjolska

con Vista a la montaña
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