Chalets con garaje en venta en Cataluña, Španjolska

9 propiedades total found
Chalet 5 habitaciones en Santa Susanna, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Susanna, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Número de plantas 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR Y DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN EN LLORET DE MAR  Esta…
$1,36M
Chalet 7 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 7 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 464 m²
Número de plantas 2
BONITA CASA CON PRECIOSAS VISTAS AL MAR EN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una…
$904,131
Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 402 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Descubre esta impr…
$1,68M
Chalet 5 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN TOSSA DE MAR  Fantástica casa moderna, con pre…
$2,73M
Chalet 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  ¡Bienvenidos a una…
$801,413
Chalet 6 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA CERCA DEL MAR EN CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una gran propiedad, …
$854,377
Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 458 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE ALTO STANDING Y VISTAS PANORÁMICAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Bienvenido a…
$1,34M
Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Se trata de u…
$815,218
