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Locales comerciales en venta en Castellón de la Plana, Španjolska

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Propiedad comercial 2 005 m² en Castellón de la Plana, Španjolska
Propiedad comercial 2 005 m²
Castellón de la Plana, Španjolska
Área 2 005 m²
Local comercial en venta en Castellón de la Plana, con una ubicación excepcional y alta rent…
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Hotel 1 200 m² en Castellón de la Plana, Španjolska
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