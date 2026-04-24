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Propiedades residenciales en venta en Candelaria, Španjolska

1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Araya, Španjolska
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Casa 7 habitaciones
Araya, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Vivienda unifamiliar en Tenerife, Candelaria: apartamento independiente para invitados (apro…
$658,917
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