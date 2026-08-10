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Apartamentos del mar en venta en Calpe, Španjolska

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áticos
62
1 habitación
63
2 habitaciones
282
3 habitaciones
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22 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 13
Lujosos Apartamentos Junto a la Playa en Calpe, Alicante Calpe, ubicada en la costa de la pr…
$789,458
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe junto a la Playa de …
$1,19M
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Número de plantas 19
Lujosa Propiedad con Impresionantes Vistas en Calpe Costa Blanca El inmueble es un excepcion…
$753,548
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/16
Apartamento de lujo en la playa con amplia terraza con vistas al mar situado en un complejo …
$878,427
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Calpe cerca de Las Salinas Estos a…
$493,804
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 7
Maravilloso apartamento cerca de la playa con terraza, excelentes vistas al mar y una gran c…
$514,360
VAT
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Apartamento 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4/16
Apartamento premium con impresionantes vistas al mar, ubicado en un resort de élite con spa …
$695,249
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe junto a la Playa de …
$728,903
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamentos Contemporáneos de 2 y 3 Dormitorios en Calpe junto al Mar Situados en Calpe, de…
$591,245
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe junto a la Playa de …
$599,731
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos Contemporáneos de 2 y 3 Dormitorios en Calpe junto al Mar Situados en Calpe, de…
$1,28M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Calpe cerca de Las Salinas Estos a…
$796,716
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Ático Ático 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Piso 16/16
Impresionante ático en la playa con piscina privada, terraza en la azotea, gimnasio, piscina…
$1,93M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 316 m²
Piso 12/12
Apartamentos junto al mar en la codiciada zona de Calpe Costa Blanca Situados en la encantad…
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 6
A cozy apartment for sale in the very center of Calpe, on the famous Gabriel Miró street. Th…
$289,708
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Apartamentos Contemporáneos de 2 y 3 Dormitorios en Calpe junto al Mar Situados en Calpe, de…
$515,891
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Calpe cerca de Las Salinas Estos a…
$458,369
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Piso 18/19
Apartamentos Junto a la Playa en Calpe Alicante Costa Blanca Los apartamentos Lux se encuent…
$1,88M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe junto a la Playa de …
$1,52M
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Apartamento 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3/13
Brillante apartamento de playa en planta media con piscina comunitaria, gran terraza e incre…
$573,173
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1
Magnífico apartamento en planta intermedia con piscina comunitaria, amplia terraza y especta…
$493,384
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Apartamento 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 6
Apartamento fantástico con terraza con vistas al mar, santuario de spa, pista de paddle, gim…
$801,299
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