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Villas en venta en Barcelonés, Španjolska

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Barcelona
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Badalona
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17 propiedades total found
Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 900 m²
Moderna casa grande situada en la zona de élite de Pedralbes en Barcelona. La propiedad ofre…
$10,47M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 216 m²
En una de las zonas más exclusivas y residenciales de Pedralbes es esta villa de lujo de nue…
$23,47M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 5
Área 782 m²
Mansión de lujo en Barcelona, en una zona de élite de la ciudad - Sant Gervasi. El área de l…
$5,85M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Área 1 337 m²
El complejo de apartamentos turísticos se encuentra a 1 minuto a pie del parque Güell, en la…
$6,32M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 9
Área 706 m²
Una maravillosa casa de dos plantas, rodeada de un hermoso jardín y con un techo verde (jard…
$3,46M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Área 900 m²
Moderna casa grande situada en la zona de élite de Pedralbes en Barcelona. La propiedad ofre…
$11,70M
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TekceTekce
Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 8
Área 520 m²
Casa en un parque natural en la Costa Garraf cerca de la ciudad de Sitges. La zona única, ro…
$4,58M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 650 m²
Venta de una propiedad realmente única situada en la parte superior, en una excelente zona r…
$3,51M
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Villa en Badalona, Španjolska
Villa
Badalona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 240 m²
Inserción en la ciudad de Badalona - el suburbio más cercano de Barcelona. Situado a 300 met…
$877,681
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 686 m²
Villa en una zona de élite de Barcelona. Situado en el distrito de Pedralbes, la zona de ins…
$5,38M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 214 m²
Casa para la renovación en la zona de élite de Pedralbes con una hermosa vista y una licenci…
$2,11M
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Villa en Badalona, Španjolska
Villa
Badalona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 314 m²
Una casa en el distrito de Pep Ventura en Badalona en los suburbios de Barcelona. El área to…
$739,375
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 11
Área 800 m²
Mansión en la zona de élite de la ciudad de Sant Gervasi - Bonanov, Barcelona.La superficie …
$4,62M
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Villa en Badalona, Španjolska
Villa
Badalona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Inserción en la ciudad de Badalona - el suburbio más cercano de Barcelona. Situado a 300 met…
$871,433
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 216 m²
En una de las zonas más exclusivas y residenciales de Pedralbes es esta villa de lujo de nue…
$23,24M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Casa para la renovación en la zona de élite de Pedralbes con una hermosa vista y una licenci…
$2,09M
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Villa en Badalona, Španjolska
Villa
Badalona, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 12
Área 2 000 m²
El viaje desde Barcelona tardará 20 minutos. Y aquí estás en un lugar acogedor llamado Mas R…
$9,30M
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Parámetros de las propiedades en Barcelonés, Španjolska

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