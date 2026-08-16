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Propiedades residenciales en venta en Barcelonés, Španjolska

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Barcelona
156
Badalona
16
174 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 492 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$6,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Un ático situado en la 15a planta en uno de los edificios más emblemáticos del distrito Diag…
$4,10M
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Apartamento 6 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Número de plantas 6
Apartamento Amplio con Acabados de Alta Calidad en Les Corts, Barcelona La Avenida Diagonal …
$1,59M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca de Passeig de Gràcia y los Edificios de Gaudí en Barcelona El Eixample es…
$5,01M
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Apartamento 6 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 275 m²
Un impresionante dúplex de 310 m2 con habitaciones interiores y terrazas de 80 m2, con 2 pla…
$1,98M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 900 m²
Moderna casa grande situada en la zona de élite de Pedralbes en Barcelona. La propiedad ofre…
$10,47M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 216 m²
En una de las zonas más exclusivas y residenciales de Pedralbes es esta villa de lujo de nue…
$23,47M
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Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Apartamento con terraza en Finca Regia en la zona de Sant Gervasi – Galvany.Apartamento en v…
$1,39M
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Apartamento 4 habitaciones en Badalona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Badalona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 128 m²
Apartamentos en el complejo en construcción en la ciudad de Badalona en los suburbios de Bar…
$669,378
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartment on Aribau Street, BarcelonaSpacious apartment with an area of 116 m² after a major…
$915,065
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Apartamento 7 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 7 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 7
Área 355 m²
Atiko en el distrito elite de Sant Gervasi-Galvan ciudad de Barcelona. El edificio del famos…
$2,52M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 5
Área 782 m²
Mansión de lujo en Barcelona, en una zona de élite de la ciudad - Sant Gervasi. El área de l…
$5,85M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Área 1 337 m²
El complejo de apartamentos turísticos se encuentra a 1 minuto a pie del parque Güell, en la…
$6,32M
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Villa en Barcelona, Španjolska
Villa
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 9
Área 706 m²
Una maravillosa casa de dos plantas, rodeada de un hermoso jardín y con un techo verde (jard…
$3,46M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 153 m²
El último apartamento dúplex con su propio jardín en venta en un nuevo complejo residencial …
$1,11M
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Apartamento 6 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 6
Área 280 m²
Apartamento reformado en venta en Pedralbes! Situado en la tercera planta con ascensor, en u…
$3,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Exclusive penthouse with private terraceDiscover this stunning penthouse in one of the area'…
$925,234
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 152 m²
Ventajas clave:- Situado a solo 30 metros de la Avenida Diagonal y a pocos pasos de la Plaza…
$1,47M
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Dúplex 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$7,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Apartamento con vistas al mar en uno de los mejores complejos de Diagonal Mar - Illa del Lla…
$1,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 237 m²
Este apartamento único está en venta en el famoso Paseo de Gracia, justo al lado de la famos…
$4,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 67 m²
Luz, espacio y armonía con la naturalezaEste complejo residencial ofrece un espacio moderno …
$457,708
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 134 m²
El complejo está en construcción en el distrito de élite de Sarria - Sant Gervasi, Barcelona…
$1,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 77 m²
Luz, espacio y armonía con la naturalezaEste complejo residencial ofrece un espacio moderno …
$604,410
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca de tiendas, cultura y vida urbana en Barcelona La zona es conocida por su…
$1,44M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 140 m²
Elegante apartamento con vistas panorámicas al mar en uno de los mejores complejos de Diagon…
$1,93M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 4
Área 128 m²
Este complejo residencial cuenta con 100 apartamentos únicos: desde apartamentos elegantes h…
$1,86M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 176 m²
Apartamento con vistas al mar y a la ciudad en uno de los mejores complejos del distrito Dia…
$1,63M
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 160 m²
La ubicación única en la intersección de las calles de Rambla de Cataluña, Paseo de Gracia y…
$2,15M
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Apartamento en Barcelona, Španjolska
Apartamento
Barcelona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Descubre el epítome de la lujosa costa que vive en Denia, un encantador pueblo en la Costa B…
$299,621
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