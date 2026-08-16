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Apartamentos del mar en venta en Barcelonés, Španjolska

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Barcelona
140
Badalona
12
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6 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 492 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$6,49M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$1,38M
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Apartamento 4 habitaciones en Badalona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Badalona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1
Apartamentos de Diseño Moderno en Primera Línea de Mar en El Gorg, Badalona Este complejo re…
$637,590
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 4/27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$1,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Piso 9/27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$2,92M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 3
Apartamentos Cerca del Mar en Barcelona ​​Passeig de Colom Con una ubicación ideal en Passei…
$2,64M
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TekceTekce

Tipos de propiedades en Barcelonés

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Barcelonés, Španjolska

con Jardín
Baratos
De lujo
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