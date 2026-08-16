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Propiedades residenciales en venta en Barbate, Španjolska

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Villa en Barbate, Španjolska
Villa
Barbate, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Villa reconstruida en su totalidad en el barrio pesquero de Barbate. La elección de esta cas…
$301,143
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Villa en Barbate, Španjolska
Villa
Barbate, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
~600m de la playa del Palmar, Vejer de la Frontera  Parcela rústica de 1000 m².  Dos casas i…
$489,263
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Casa en Barbate, Španjolska
Casa
Barbate, Španjolska
Área 300 m²
Vendo fantástico chalet en Barbate ,zona rural llamada La oscuridad .Disfruta de vistas y es…
$433,900
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Barbate, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Barbate, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Casa de pueblo / duplex en centro histórico de Conil de La Frontera con escritura independie…
$321,076
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Villa en Barbate, Španjolska
Villa
Barbate, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
ZAHORA Barbate, Cádiz, Andalucía, España  Costa de La Luz  ~500m de la playa   La propiedad …
$103
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