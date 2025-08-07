Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en Badajoz, Španjolska

36 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Magnifico Atico en primera linea de playa de Estepona. Ubicacion inmejorable, rodeado de…
$341,696
Apartamento 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento a pie de playa en Estepona, piso de una habitación muy amplio, ideal para alquil…
$147,526
Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Oportunidad de comprar dos pisos en pleno centro, se venden los dos juntos, uno en primera p…
$356,883
Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Nº17.PLANTA 2º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$509,063
Ático Ático 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Preciosos ático dúplex amueblado, con vistas al mar y al campo de golf. Con salón y comedor…
$374,239
Ático Ático 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Ático dúplex construido el año 2018. Orientación Sur-Oeste. Primera planta: cocina diáfana c…
$436,070
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Nº 28. 3º PLANTA ATICO. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciuda…
$758,215
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso en pleno puerto deportivo con vigilancia las 24h, cerca de todos los servicios este fan…
$260,340
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Fantástico apartamento de dos habitaciones en pleno centro de Estepona, muy bien ubicado cer…
$162,713
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Bonito apartamento en urbanización privada en zona Selwo, la vivienda se distribuye en un ha…
$265,764
Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nº18.PLANTA 2º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$487,975
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso a 50 metros de la playa, de tres dormitorios muy amplios con armarios empotrados, un ba…
$229,967
Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nº25.PLANTA 3º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$634,368
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Precioso piso en la mejor zona de la avenida españa por sus vistas y tranquilidad a pesar de…
$482,714
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Invierta en la ciudad de moda, porque Estepona es UNICA en la costa del Sol!! En primerísim…
$378,578
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Excelente piso muy bien ubicado con vistas y en una excelente posición en Estepona con todas…
$334,103
Estudio en Helechosa de los Montes, Španjolska
Estudio
Helechosa de los Montes, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Estudio a 200 metros de la playa. Es una planta baja muy luminosa en urbanización con jardí…
$184,408
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Nº 20 .2º PLANTA.Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Es…
$354,310
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento en una exclusiva urbanización en área muy consolidada. Rodeada de urbanizaciones…
$260,340
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Nº15.PLANTA 2º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$260,722
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
En Un Magnifico urbanización Coto Real un Apartamento con vista al mar Urbanización cerrada…
$195,255
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Nº21.PLANTA 3º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$550,473
Apartamento 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Bonito apartamento zona Norte Estepona. Moderno con estupenda calidades, ventanas de doble…
$137,763
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Precioso piso en el centro de Estepona en una urbanización con piscina y rodeado de cualquie…
$178,984
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Magnifico piso en primera linea de playa con todas las comodidades que posee una propiedad d…
$402,442
Apartamento 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento con encanto situado en el casco histórico dentro de un patio común en planta baj…
$151,865
Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Apartamento de cuatro dormitorios en primera Linea de Playa en pleno centro histórico de Est…
$581,426
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Nº 12. 1º PLANTA.Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Es…
$288,392
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Estupendo apartamento situado en el puerto deportivo de Estepona, una zona en gran demanda p…
$258,062
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Estupenda vivienda en planta primera con vistas laterales al mar. Consta de 3 dormitorios, S…
$205,018
Parámetros de las propiedades en Badajoz, Španjolska

