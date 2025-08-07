Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en Badajoz, Španjolska

8 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Preciosos ático dúplex amueblado, con vistas al mar y al campo de golf. Con salón y comedor…
$374,239
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Ático dúplex construido el año 2018. Orientación Sur-Oeste. Primera planta: cocina diáfana c…
$436,070
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Precioso piso en la mejor zona de la avenida españa por sus vistas y tranquilidad a pesar de…
$482,714
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Excelente piso muy bien ubicado con vistas y en una excelente posición en Estepona con todas…
$334,103
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
En Un Magnifico urbanización Coto Real un Apartamento con vista al mar Urbanización cerrada…
$195,255
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Bonito apartamento zona Norte Estepona. Moderno con estupenda calidades, ventanas de doble…
$137,763
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Precioso apartamento en la zona de huerta nueva totalmente reformado, el piso se divide en t…
$216,950
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Magnifico piso en primera linea de playa con todas las comodidades que posee una propiedad d…
$402,442
Dejar una solicitud

