Apartamentos con Jardín en venta en Badajoz, Španjolska

8 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Nº17.PLANTA 2º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$509,063
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Ático dúplex construido el año 2018. Orientación Sur-Oeste. Primera planta: cocina diáfana c…
$436,070
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Bonito apartamento en urbanización privada en zona Selwo, la vivienda se distribuye en un ha…
$265,764
Dejar una solicitud
TekceTekce
Estudio en Helechosa de los Montes, Španjolska
Estudio
Helechosa de los Montes, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Estudio a 200 metros de la playa. Es una planta baja muy luminosa en urbanización con jardí…
$184,408
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Nº 12. 1º PLANTA.Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Es…
$288,392
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Ático en zona nueva de la playa de Los Lances. Se encuentra en urbanización con jardines y …
$412,205
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Estupendo piso en una zona residencial de alto standing, guardada 24 horas, en primera línea…
$649,766
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Helechosa de los Montes, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Helechosa de los Montes, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Nº14.PLANTA 2º. Magnífico apartamento de Obra nueva Situado en el centro de la Ciudad de Est…
$254,300
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Badajoz, Španjolska

