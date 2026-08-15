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Propiedades residenciales en venta en Arico, Španjolska

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apartamentos
5
7 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Arico, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arico, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Obra nueva, tercera fase de comercialización, en Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial…
$284,231
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Apartamento 1 habitacion en Arico, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Arico, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Obra nueva, fase de comercialización, en Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial Ancor, …
$284,868
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Apartamento 2 habitaciones en Arico, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arico, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Obra nueva, tercera fase de comercialización, en Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial…
$332,405
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Arico, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Arico, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Obra nueva, tercera fase de comercialización, en Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial…
$512,623
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Casa 4 habitaciones en Arico, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Arico, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 124 m²
Casa en construcción en venta en Abades, diseñada por un arquitecto español que proyectó la …
$383,578
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Casa 3 habitaciones en Arico, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Arico, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
This beautiful 3-floor house boasts a spacious 190sqm of living space, complete with a large…
$398,863
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Arico, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Arico, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Obra nueva, fase de comercialización, en Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial Ancor, …
$318,430
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Parámetros de las propiedades en Arico, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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