Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Altea
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Altea, Španjolska

;
Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
¡Oportunidad única – Bungalow 325.000 € – la propiedad más económica en Altea Hills, Alicant…
$377 202
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir