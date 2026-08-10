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Propiedades residenciales en venta en Alcobendas, Španjolska

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apartamentos
7
8 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 5
Área 411 m²
Esta impresionante casa de 411 m2 cubre tres niveles y combina perfectamente diseño moderno,…
$1,85M
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Apartamento 3 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 210 m²
Esta preciosa casa adosada de esquina en El Soto de la Moraleja es el hogar perfecto para fa…
$1,45M
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Apartamento 4 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
Esta elegante casa adosada de esquina en El Soto de la Moraleja se encuentra en un complejo …
$1,50M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 165 m²
Situado en la tercera planta de un edificio moderno y elegante en una de las zonas más busca…
$1,68M
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Apartamento 3 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 217 m²
Este impresionante apartamento en planta baja se encuentra en un complejo residencial privad…
$1,56M
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Apartamento 4 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
Esta casa adosada de 250 m2 con posibilidad de expansión se encuentra en un complejo residen…
$1,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Alcobendas, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 139 m²
Excelente apartamento situado en Soto de la Moraleja en una fantástica urbanización con segu…
$766,861
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Villa en Alcobendas, Španjolska
Villa
Alcobendas, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
En la prestigiosa zona de La Moraleja se vende este chalet independiente de mas de 1000 m2 s…
$5,96M
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Parámetros de las propiedades en Alcobendas, Španjolska

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