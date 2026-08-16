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Locales comerciales en venta en Adeje, Španjolska

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 77 m² en Adeje, Španjolska
Propiedad comercial 77 m²
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Una oportunidad de inversión muy interesante en una de las zonas turísticas más demandadas d…
$64,640
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Negocio listo 70 m² en Adeje, Španjolska
Negocio listo 70 m²
Adeje, Španjolska
Dormitorios -1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Propiedades comerciales recientemente renovadas y totalmente operativas en venta en San Euge…
$323,209
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