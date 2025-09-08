Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del lago en Venta en Lisboa, Portugal

6 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Nuevo apartamento 3 dormitorios y nbsp; en el complejo residencial y nbsp; Bel é m Riverside…
$1,35M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 170 m²
Torre S ã o Rafael y nbsp; ubicado en   este de Lisboa, Parque das Na y ccedil; õ es, que fu…
$1,28M
Dejar una solicitud
Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 5
Área 292 m²
Casa con 5 dormitorios, nuevos, 292 metros cuadrados (zona total ), con una parcela de 102 m…
$2,85M
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Marvila, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Marvila, Portugal
Dormitorios 1
Área 99 m²
Dúplex en loft con 1 dormitorio, 99 metros cuadrados. con estacionamiento y una terraza de 5…
$606,746
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Amplio apartamento de dos plantas 238 m2 con una enorme terraza y una impresionante vista so…
$1,35M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 4
Área 310 m²
Estos apartamentos están muy bien ubicados en un edificio a orillas del río, y nbsp; pertene…
$2,06M
Dejar una solicitud

