  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lisboa
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Lisboa, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Casa
4 propiedades
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,63M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,58M
Casa grande 8 habitaciones en Sintra, Portugal
Casa grande 8 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 100 m²
Número de plantas 2
Esta excepcional propiedad se encuentra en el Parque Natural de Sintra-Cascais, patrimonio m…
$6,00M
Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 3
Área 322 m²
Villa moderna y lujosa en una hermosa ubicación en una colina con vistas panorámicas del Océ…
$726,222
