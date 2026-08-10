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Dúplex en venta en Lisboa, Portugal

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11 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 170 m²
Torre S ã o Rafael y nbsp; ubicado en   este de Lisboa, Parque das Na y ccedil; õ es, que fu…
$1,26M
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Dúplex 1 habitacion en Marvila, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Marvila, Portugal
Dormitorios 1
Área 99 m²
Dúplex en loft con 1 dormitorio, 99 metros cuadrados. con estacionamiento y una terraza de 5…
$598,726
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Dúplex 3 habitaciones en Campo de Ourique, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Campo de Ourique, Portugal
Dormitorios 3
Área 143 m²
Amoreiras y nbsp; — Una de las áreas con la mejor calidad de vida en Lisboa, con una amplia …
$1,03M
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Dúplex 2 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 2
Área 186 m²
Apartamento dúplex de 2 dormitorios, superficie 146,7 metros cuadrados.m, un balcón de 7,1 m…
$837,408
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Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 155 m²
El apartamento está en venta completamente renovado y equipado, llave en mano..Acabados de a…
$866,882
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Dúplex 3 habitaciones en Sao Domingos de Rana, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartamento dúplex y nbsp; con 3 dormitorios, con balcón, con excelentes acabados y grandes …
$612,596
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Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Amplio apartamento de dos plantas 238 m2 con una enorme terraza y una impresionante vista so…
$1,33M
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Dúplex 4 habitaciones en Alcantara, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Alcantara, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Fantástico dúplex con 4 dormitorios y nbsp; en una gran ubicación .El apartamento tiene 2 ex…
$1,07M
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Dúplex 4 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 4
Área 310 m²
Estos apartamentos están muy bien ubicados en un edificio a orillas del río, y nbsp; pertene…
$2,03M
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Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Nuevo apartamento 3 dormitorios y nbsp; en el complejo residencial y nbsp; Bel é m Riverside…
$1,33M
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Dúplex 4 habitaciones en Campo de Ourique, Portugal
Dúplex 4 habitaciones
Campo de Ourique, Portugal
Dormitorios 4
Área 220 m²
Apartamento luminoso de dos niveles en la zona de S ã o Bento, recientemente renovado comple…
$1,03M
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Parámetros de las propiedades en Lisboa, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
con Vista al lago
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