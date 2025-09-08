Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas cerca del club de golf en Venta en Lisboa, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
11 propiedades total found
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 275 m²
Nuevo Penha Longa Valley   el condominio consta de 11 villas, cada una con un área urbanizad…
$1,23M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$3,02M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 416 m²
Modern Village con jardín y piscina en un nuevo complejo en la exclusiva zona de Cobre.El co…
$1,64M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 360 m²
La villa se encuentra en la zona del complejo de Cascais, en el parque natural de Sintra Cas…
$2,17M
Dejar una solicitud
Villa en Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Área 187 m²
Situado en Río de Moura, un barrio cada vez más popular, Quinta da Azenha combina   Paisaje …
$808,214
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,33M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 225 m²
Villa con habitaciones 3, 225 metros cuadrados, completamente nueva, con plazas de aparcamie…
$3,63M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,58M
Dejar una solicitud
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 176 m²
Nueva villa duplex con 3 dormitorios, con una superficie total de 176 metros cuadrados, con …
$2,11M
Dejar una solicitud
Villa en Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Una villa separada en construcción con líneas modernas, ubicada en una parcela de 317 m2, co…
$1,02M
Dejar una solicitud
Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 3
Área 322 m²
Villa moderna y lujosa en una hermosa ubicación en una colina con vistas panorámicas del Océ…
$726,222
Dejar una solicitud

