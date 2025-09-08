Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Lisboa, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
33 propiedades total found
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 264 m²
Brazil Residence es un proyecto único que combina toda la sofisticación de los bienes raíces…
$2,58M
$2,58M
Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Nuevo apartamento 3 dormitorios y nbsp; en el complejo residencial y nbsp; Bel é m Riverside…
$1,35M
$1,35M
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 275 m²
Nuevo Penha Longa Valley   el condominio consta de 11 villas, cada una con un área urbanizad…
$1,23M
$1,23M
AdriastarAdriastar
Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 4
Área 196 m²
Villa con vistas al mar cerca de Praia da Araya Branca, Lorinha. En el   Condominio con pisc…
$620,802
$620,802
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 337 m²
El proyecto en el océano con vista frontal es un lujoso condominio Villa Maria Pia Construid…
$761,361
$761,361
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,63M
$1,63M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$3,02M
$3,02M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 341 m²
Castelhana Residences es un nuevo complejo que consta de   de 6 villas y nbsp; calidad super…
$1,25M
$1,25M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 416 m²
Modern Village con jardín y piscina en un nuevo complejo en la exclusiva zona de Cobre.El co…
$1,64M
$1,64M
Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Villa de 3 dormitorios con terraza en condominio cerrado de 9 villas. El condominio se encue…
$1,29M
$1,29M
Dúplex 2 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 2
Área 186 m²
Apartamento dúplex de 2 dormitorios, superficie 146,7 metros cuadrados.m, un balcón de 7,1 m…
$848,625
$848,625
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 360 m²
La villa se encuentra en la zona del complejo de Cascais, en el parque natural de Sintra Cas…
$2,17M
$2,17M
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Elegante casa de 3 dormitorios en una de las zonas más tranquilas de Estoril, a pocos minuto…
$1,52M
$1,52M
Villa en Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Área 187 m²
Situado en Río de Moura, un barrio cada vez más popular, Quinta da Azenha combina   Paisaje …
$808,214
$808,214
Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 170 m²
Torre S ã o Rafael y nbsp; ubicado en   este de Lisboa, Parque das Na y ccedil; õ es, que fu…
$1,28M
$1,28M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,33M
$2,33M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 225 m²
Villa con habitaciones 3, 225 metros cuadrados, completamente nueva, con plazas de aparcamie…
$3,63M
$3,63M
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 227 m²
Villa 4 Triplex - Dormitorio con una superficie de 227 m ², con plazas de aparcamiento 4, ba…
$1,87M
$1,87M
Villa en Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Dormitorios 5
Área 292 m²
Casa con 5 dormitorios, nuevos, 292 metros cuadrados (zona total ), con una parcela de 102 m…
$2,85M
$2,85M
Dúplex 1 habitacion en Marvila, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Marvila, Portugal
Dormitorios 1
Área 99 m²
Dúplex en loft con 1 dormitorio, 99 metros cuadrados. con estacionamiento y una terraza de 5…
$606,746
$606,746
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 282 m²
Villa con 4 dormitorios, una superficie total construida de 282 metros cuadrados, una nueva …
$2,40M
$2,40M
Dúplex 3 habitaciones en Belem, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Belem, Portugal
Dormitorios 3
Área 238 m²
Amplio apartamento de dos plantas 238 m2 con una enorme terraza y una impresionante vista so…
$1,35M
$1,35M
Dúplex 3 habitaciones en Lisboa, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Lisboa, Portugal
Dormitorios 3
Área 155 m²
El apartamento está en venta completamente renovado y equipado, llave en mano..Acabados de a…
$878,494
$878,494
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 5
Área 257 m²
Moderno brillante y nbsp; una casa con amplios balcones y una terraza con magníficos paisaje…
$2,58M
$2,58M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 261 m²
Casa con 3 dormitorios, una superficie de 213 metros cuadrados, 3 plantas, con terraza en la…
$2,34M
$2,34M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 176 m²
Nueva villa duplex con 3 dormitorios, con una superficie total de 176 metros cuadrados, con …
$2,11M
$2,11M
Casa 3 habitaciones en Sintra, Portugal
Casa 3 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 288 m²
Amplia y elegante casa con 3 dormitorios en suite en un condominio privado en Albarraque. Cu…
$1,17M
$1,17M
Villa en Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Dormitorios 4
Área 214 m²
Una villa separada en construcción con líneas modernas, ubicada en una parcela de 317 m2, co…
$1,02M
$1,02M
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Excelente villa de estilo moderno, con jardín y piscina, ubicada en una zona residencial de …
$1,87M
$1,87M
Villa en Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Dormitorios 4
Área 185 m²
Villa con 4 dormitorios, nuevo, 185 metros cuadrados, superficie exterior total de 256 m2, u…
$1,59M
$1,59M

