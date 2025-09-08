Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Lisboa, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 264 m²
Brazil Residence es un proyecto único que combina toda la sofisticación de los bienes raíces…
$2,58M
Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 4
Área 196 m²
Villa con vistas al mar cerca de Praia da Araya Branca, Lorinha. En el   Condominio con pisc…
$620,802
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 337 m²
El proyecto en el océano con vista frontal es un lujoso condominio Villa Maria Pia Construid…
$761,361
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 4
Área 350 m²
Casa moderna de dos pisos con enormes balcones desde los cuales un impresionante y nbsp; se …
$1,63M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 400 m²
Condominio y nbsp; ubicado cerca del océano, estación de tren, St Julian y # 39; s School y …
$3,02M
Villa en Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Dormitorios 3
Área 360 m²
La villa se encuentra en la zona del complejo de Cascais, en el parque natural de Sintra Cas…
$2,17M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 395 m²
Casa moderna, amplio salón, 3 dormitorios de lujo, cocina totalmente equipada.Salga a una gr…
$2,33M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 4
Área 282 m²
Villa con 4 dormitorios, una superficie total construida de 282 metros cuadrados, una nueva …
$2,40M
Casa grande 8 habitaciones en Sintra, Portugal
Casa grande 8 habitaciones
Sintra, Portugal
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 100 m²
Número de plantas 2
Esta excepcional propiedad se encuentra en el Parque Natural de Sintra-Cascais, patrimonio m…
$6,00M
Villa en Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Dormitorios 3
Área 261 m²
Casa con 3 dormitorios, una superficie de 213 metros cuadrados, 3 plantas, con terraza en la…
$2,34M
Villa en Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Dormitorios 3
Área 322 m²
Villa moderna y lujosa en una hermosa ubicación en una colina con vistas panorámicas del Océ…
$726,222
