Complejo residencial BLUE LAGUNA

LCD “ LAGUNA AZUL ” es un complejo residencial moderno exclusivo,

ubicado en un pintoresco rincón del norte de Chipre a 150 metros del mar!

Ubicado a pocos pasos de una excelente playa de arena totalmente equipada con impresionantes vistas del mar y las montañas. Apartamentos totalmente equipados rodeados de jardines fragantes y Aqua Club son una decoración real del norte de Chipre.

Los apartamentos se alquilan con una reparación llave en mano, un baño totalmente equipado con fontanería y todos los accesorios, una cocina bien construida, gabinetes en las habitaciones y se lleva a cabo un sistema de aire acondicionado.

parque acuático ( área 400m2 )

piscinas de varias especies

deportes acuáticos, incluido el almacenamiento de inventario

club de niños

zonas deportivas, gimnasio para ambas clases grupales e ind -

spa relajante

Club acuático para niños

restaurantes, bares, supermercados, etc.

plan de pago flexible

Tarifa de construcción inicial del 30% y construida del 50% para todo tipo de viviendas.

La fecha límite para los 24 meses terminados, para la construcción de hasta 72 meses.

alquiler garantizado del 8% anual a 3 años para ciertos tipos de vivienda.

paquete de apartamento estándar.

paquete de diseño a un costo adicional.

Infraestructura compleja:Ventajas del complejo:

Estudio de dos tipos de diseños. S-2: nicho +, lujosa cocina, baño, baño, ventanas de doble acristalamiento, terraza. R-3 sin nicho.

1 + 1 tres tipos de diseño. Incluye: salón, 1 dormitorio, lujosa cocina, baño, baño, ventanas de doble acristalamiento, terraza.

2 + 2 tres tipos de diseño. Incluye: salón, 2 dormitorios, cocina de lujo, 2 baños, 2 baños, ventanas de doble acristalamiento, terraza.

El complejo ofrece los siguientes apartamentos:

Plan de pago de vivienda listo para usar:

50% - anticipo

50% - cuota sin intereses durante 24 meses

Plan de pago para viviendas en construcción:

30% - anticipo

70%: cuotas sin intereses por hasta 80 meses, dependiendo del período de disponibilidad y el tipo de vivienda.