  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial BLUE LAGUNA

Complejo residencial BLUE LAGUNA

Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,742
;
7 1
Dejar una solicitud
ID: 4033
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/7/23

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Sobre el complejo

LCD “ LAGUNA AZUL ” es un complejo residencial moderno exclusivo,

ubicado en un pintoresco rincón del norte de Chipre a 150 metros del mar!

Ubicado a pocos pasos de una excelente playa de arena totalmente equipada con impresionantes vistas del mar y las montañas. Apartamentos totalmente equipados rodeados de jardines fragantes y Aqua Club son una decoración real del norte de Chipre.

Los apartamentos se alquilan con una reparación llave en mano, un baño totalmente equipado con fontanería y todos los accesorios, una cocina bien construida, gabinetes en las habitaciones y se lleva a cabo un sistema de aire acondicionado.

Infraestructura compleja:
  • parque acuático ( área 400m2 )
  • piscinas de varias especies
  • deportes acuáticos, incluido el almacenamiento de inventario
  • club de niños
  • zonas deportivas, gimnasio para ambas clases grupales e ind -
  • spa relajante
  • Club acuático para niños
  • restaurantes, bares, supermercados, etc.
Ventajas del complejo:
  • plan de pago flexible 
  • Tarifa de construcción inicial del 30% y construida del 50% para todo tipo de viviendas.
  • La fecha límite para los 24 meses terminados, para la construcción de hasta 72 meses.
  • alquiler garantizado del 8% anual a 3 años para ciertos tipos de vivienda.
  • paquete de apartamento estándar.
  • paquete de diseño a un costo adicional.

 

El complejo ofrece los siguientes apartamentos:
  • Estudio de dos tipos de diseños. S-2: nicho +, lujosa cocina, baño, baño, ventanas de doble acristalamiento, terraza. R-3 sin nicho.
  • 1 + 1 tres tipos de diseño. Incluye: salón, 1 dormitorio, lujosa cocina, baño, baño, ventanas de doble acristalamiento, terraza.
  • 2 + 2 tres tipos de diseño. Incluye: salón, 2 dormitorios, cocina de lujo, 2 baños, 2 baños, ventanas de doble acristalamiento, terraza.

 

Plan de pago de vivienda listo para usar:

50% - anticipo

50% - cuota sin intereses durante 24 meses

 

Plan de pago para viviendas en construcción:

30% - anticipo

70%: cuotas sin intereses por hasta 80 meses, dependiendo del período de disponibilidad y el tipo de vivienda.

 

Localización en el mapa

Bogazi, Chipre del Norte

Reseña en vídeo de complejo residencial BLUE LAGUNA

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial PLATINUM
Bogazi, Chipre del Norte
de
$128,660
Complejo residencial Infinity
Spathariko, Chipre del Norte
de
$218,488
Complejo residencial Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$203,421
Barrio residencial Riverside Blue
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$139,319
Complejo residencial Aloha Beach Resort
Akanthou, Chipre del Norte
de
$290,008
Está viendo
Complejo residencial BLUE LAGUNA
Bogazi, Chipre del Norte
de
$170,742
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$151,985
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Mostrar todo Complejo residencial Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Complejo residencial Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Chipre del Norte
de
$125,844
Opciones de acabado Con acabado
Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de la Propiedad 2019!Apartamentos en un prestigioso complejo residencial con un hotel de 5* y casino, a 600 metros de la Long Beach. El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un terraplén ajardinado que se extiende por má…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Barrio residencial Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$569,879
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir