Complejo residencial BLUE LAGUNA

LCD “ LAGUNA AZUL ” es un complejo residencial moderno exclusivo,
ubicado en un pintoresco rincón del norte de Chipre a 150 metros del mar!
Ubicado a pocos pasos de una excelente playa de arena totalmente equipada con impresionantes vistas del mar y las montañas. Apartamentos totalmente equipados rodeados de jardines fragantes y Aqua Club son una decoración real del norte de Chipre.
Los apartamentos se alquilan con una reparación llave en mano, un baño totalmente equipado con fontanería y todos los accesorios, una cocina bien construida, gabinetes en las habitaciones y se lleva a cabo un sistema de aire acondicionado.
Infraestructura compleja:
- parque acuático ( área 400m2 )
- piscinas de varias especies
- deportes acuáticos, incluido el almacenamiento de inventario
- club de niños
- zonas deportivas, gimnasio para ambas clases grupales e ind -
- spa relajante
- Club acuático para niños
- restaurantes, bares, supermercados, etc.
Ventajas del complejo:
- plan de pago flexible
- Tarifa de construcción inicial del 30% y construida del 50% para todo tipo de viviendas.
- La fecha límite para los 24 meses terminados, para la construcción de hasta 72 meses.
- alquiler garantizado del 8% anual a 3 años para ciertos tipos de vivienda.
- paquete de apartamento estándar.
- paquete de diseño a un costo adicional.
El complejo ofrece los siguientes apartamentos:
- Estudio de dos tipos de diseños. S-2: nicho +, lujosa cocina, baño, baño, ventanas de doble acristalamiento, terraza. R-3 sin nicho.
- 1 + 1 tres tipos de diseño. Incluye: salón, 1 dormitorio, lujosa cocina, baño, baño, ventanas de doble acristalamiento, terraza.
- 2 + 2 tres tipos de diseño. Incluye: salón, 2 dormitorios, cocina de lujo, 2 baños, 2 baños, ventanas de doble acristalamiento, terraza.
Plan de pago de vivienda listo para usar:
50% - anticipo
50% - cuota sin intereses durante 24 meses
Plan de pago para viviendas en construcción:
30% - anticipo
70%: cuotas sin intereses por hasta 80 meses, dependiendo del período de disponibilidad y el tipo de vivienda.