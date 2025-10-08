  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Manhattan

Kazivera, Chipre del Norte
de
$139,160
BTC
1.6552805
ETH
86.7603278
USDT
137 585.3358314
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
36
ID: 32602
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/10/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefke District
  • Ciudad
    Lefke Belediyesi
  • Pueblo
    Kazivera

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    17

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kazivera, Chipre del Norte

Está viendo
Piso en edificio nuevo Manhattan
Kazivera, Chipre del Norte
de
$139,160
