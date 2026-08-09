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Apartamentos con piscina en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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272 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 5/14
Espacioso apartamento 2+1 con vistas al mar en Abelia Residence 🌊✨Ofrecemos a la venta un am…
$221,495
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Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 3/9
🇬🇧 Apartamento totalmente amueblado 2+1 con vista parcial al mar en Sea Life Residence 🌊✨Un …
$153,033
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 7/10
Apartamento elegante 1 + 1 con una superficie de 65 metros cuadrados. en la séptima planta e…
$107,599
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 9/13
Apartamento en Panorama Long Beach 🌊✨Un amplio apartamento de 2 dormitorios está disponible …
$362,446
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 4/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊 For sale: apartment in the fully completed S…
$137,733
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio en Caesar Resort I, Long Beach 🌊Un acogedor apartamento de 1 dor…
$98,115
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 3
Bright 1+1 Apartment with Large Terrace in Royal Sun Elite 🌴☀️ A cozy and fully furnished…
$130,860
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/7
Sea View Studio 200m de la playa — Park Residence, Long Beach 🌊Un luminoso apartamento estud…
$90,611
VAT
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Estudio 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/14
Apartamento estudio en Abelia Residence, Boğaz 🌊Un acogedor apartamento estudio totalmente a…
$69,590
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Theodoros, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Agios Theodoros, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Apartamento de lujo junto al mar en el norte de Chipre con vistas panorámicas y terraza priv…
$194,549
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
North Cyprus property: 2+1 apartamento con vistas al mar en Grand Sapphire Resort - alojamie…
$293,157
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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Le ofrecemos un apartamento 1 + 1 en la pintoresca ciudad de Iskele Norte Chipre! Este moder…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Gastria, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gastria, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 2
Luminoso apartamento con vistas a la piscina en Caesar Blue 🌊☀️Un apartamento acogedor y tot…
$120,726
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Georgios, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Agios Georgios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
Piso 10/17
Espacioso 3+1 Apartamento Vista Mar — Grand Sapphire, Block F2 🌊Se ofrece un amplio apartame…
$399,236
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Ático Ático en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático
Trikomo, Chipre del Norte
Ático en Caesar Resort II con Plan de pago gratuito de 24 meses 🌴🌊Un amplio ático en Caesar …
$429,621
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/9
1+1 Apartamento Sólo un minuto de Long Beach 🌊🏖Venta: apartamento en el Sea Life Residence c…
$108,032
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Apartamento 2 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
Una combinación única de lujo, comodidad y tranquilidad en el norte de Chipre.En el corazón …
$264,380
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Land of Dreams Gallery
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 2/6
2+1 Apartment for Sale in Sea Shell Complex Sea view and courtyard view Fully furnis…
$113,382
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Una acogedora casa adosad…
$190,993
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 9/10
Un amplio apartamento de 1 habitación (1+1) está disponible para la venta en Caesar Resort, …
$88,381
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Northern Cyprus real estate: 1+1 apartment by the sea in Long Beach at Mackenzie Residence N…
$86,481
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Apartamento de planta baja totalmente amueblado 1+1 — Royal Sun Elite, Long Beach 🌴Un acoged…
$102,813
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Apartamento 2 habitaciones en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2/11
¡Oferta del día!Apartamento listo con dos dormitorios en el complejo más grande de Chipre: 1…
$121,178
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/10
2+1 Apartamento en Caesar Resort & SPA, Chipre del NorteTRAFO y IVA pagado. Apartamento tota…
$100,043
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Finca propiedad: elegante apartamento 1+1 en complejo Sea Life cerca de Long Beach - listo p…
$93,277
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Apartamento 4 habitaciones en Spathariko, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Spathariko, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡La casa adosada del norte de Chipre captará su atención!Así que le presentamos un complejo,…
$469,051
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 3/13
Vista al mar 1+1 Apartamento — Panorama Long Beach 🌅🌊Un moderno y acogedor apartamento de 1+…
$262,247
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
Estudio amueblado en Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Un acogedor apartamento estudio …
$85,549
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Estudio 1 habitación en Gastria, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gastria, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Estudio con Niche Durmiente en un Complejo Marítimo Prestigioso 🌊Venta: un estudio elegante …
$96,808
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Tipos de propiedades en Iskele District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
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De lujo
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