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Estudios en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
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Trikomo
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Bogazi
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Gastria
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 13/22
$179,334
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 10/16
$156,238
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 14/22
$183,409
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/7
Sea View Studio 200m de la playa — Park Residence, Long Beach 🌊Un luminoso apartamento estud…
$90,611
VAT
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Estudio 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/14
Apartamento estudio en Abelia Residence, Boğaz 🌊Un acogedor apartamento estudio totalmente a…
$69,590
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Estudio en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Estudio
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/18
En venta es un amplio estudio luminoso de 42 m2 + 8 m2 de balcón, que ofrece una hermosa vis…
$82,665
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Land of Dreams Gallery
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 18/22
$196,995
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 16/22
$186,806
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 9/22
$165,748
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!Est…
$70,101
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Estudio 1 habitación en Bogazi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/12
Live in Your Own Apartment in Cyprus – “Abelia” Project 🏖 Luxury residential complex just…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 6/16
$149,445
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 13/16
$180,692
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Estudio en Gastria, Chipre del Norte
Estudio
Gastria, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 4/11
Panoramic Studio en venta en Caesar BluPrincipales ventajas:Mediterráneo impresionante Vista…
$85,370
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/4
Studio in CourtYard Complex, Northern Cyprus Fully furnished studio with all appliances i…
$129,388
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/16
Studio Apartment in Royal Life (Poseidon), Northern Cyprus Fully furnished with all ap…
$73,365
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 20/22
$204,468
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
Estudio amueblado en Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Un acogedor apartamento estudio …
$85,549
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/16
$139,935
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Estudio 1 habitación en Gastria, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gastria, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Estudio con Niche Durmiente en un Complejo Marítimo Prestigioso 🌊Venta: un estudio elegante …
$96,808
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 5/17
Apartamento estudio con vista al mar en Riverside Life, Long Beach 🌅Un apartamento estudio c…
$101,708
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 20/22
$212,619
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 13/16
$178,654
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 21/22
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 25/31
Estudio de alto nivel con vista al mar — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Un elegante apartamento…
$152,004
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 8/16
$160,313
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Estudio listo con Niche Durmiente & Panteón View — Caesar Resort III 🌊🏖Un estudio elegante c…
$142,793
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 18/22
$205,147
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Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 11/13
Bright Studio on the 11th Floor — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Un apartamento estudio acogedor y …
$82,414
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

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con Piscina
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