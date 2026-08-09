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Apartamentos del mar en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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272 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 5/14
Espacioso apartamento 2+1 con vistas al mar en Abelia Residence 🌊✨Ofrecemos a la venta un am…
$221,495
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Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 3/9
🇬🇧 Apartamento totalmente amueblado 2+1 con vista parcial al mar en Sea Life Residence 🌊✨Un …
$153,033
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Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 9/13
Apartamento en Panorama Long Beach 🌊✨Un amplio apartamento de 2 dormitorios está disponible …
$362,446
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$234,309
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/7
Sea View Studio 200m de la playa — Park Residence, Long Beach 🌊Un luminoso apartamento estud…
$90,611
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Apartamento 2 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Le ofrecemos un apartamento 1 + 1 en la pintoresca ciudad de Iskele Norte Chipre! Este moder…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Georgios, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Agios Georgios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
Piso 10/17
Espacioso 3+1 Apartamento Vista Mar — Grand Sapphire, Block F2 🌊Se ofrece un amplio apartame…
$399,236
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 9/10
Propiedades a poca distancia del mar en el norte de Chipre İskele İskele está situado en la …
$393,490
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 2
Pisos cerca del mar y la playa en el norte de Chipre, İskele La región de İskele se encuentr…
$226,347
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Apartamento 2 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
Una combinación única de lujo, comodidad y tranquilidad en el norte de Chipre.En el corazón …
$264,380
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Land of Dreams Gallery
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Apartamento 2 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
FOUR SEASONS LIFE II – Last 1+1 loft in Northern Cyprus, Iskele BogazAsegure el último loft …
$183,000
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Agencia
ISB Global Immobilien
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en las Famosas Playas del Norte de Chipre en İskele La renombrada zona de playa…
$141,077
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
Apartamentos en venta en un complejo bien desarrollado en el norte de Cyrus İskele İskele, l…
$162,126
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$201,587
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta en el norte de Chipre İskele İskele, una zo…
$205,928
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1/2
Pisos con Alto Potencial de Ingresos por Alquiler en Iskele Norte de Chipre Iskele se encuen…
$437,211
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 3/13
Vista al mar 1+1 Apartamento — Panorama Long Beach 🌅🌊Un moderno y acogedor apartamento de 1+…
$262,247
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 5/17
Apartamento estudio con vista al mar en Riverside Life, Long Beach 🌅Un apartamento estudio c…
$101,708
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$186,703
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 1/3
Apartamentos en un Complejo a Distancia Caminable de los Servicios en İskele Chipre Ubicada …
$301,417
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$255,423
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 12/18
Apartamentos con Piscina en el Norte de Chipre İskele con Maravillosas Vistas al Mar İskele,…
$342,865
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 7/10
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en el norte de Chipre İskele Situado en el lad…
$321,005
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 25/31
Estudio de alto nivel con vista al mar — Grand Sapphire, Long Beach 🌊Un elegante apartamento…
$152,004
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 9
Pisos elegantes a poca distancia de la playa en el norte de Chipre İskele İskele (Trikomo) s…
$431,273
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$140,027
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 11/11
Apartamentos en venta en un complejo bien desarrollado en el norte de Cyrus İskele İskele, l…
$909,856
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo con abundantes comodidades en Ötüken İskele Chipre es la tercera…
$214,267
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Tipos de propiedades en Iskele District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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