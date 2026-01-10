Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Iskele Bahceler, Chipre del Norte

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 2
Apartamentos en el norte de Chipre: ¡Tu provechoso activo junto al mar!Venta urgente. Transf…
$70,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Piso 20/29
Grand Sapphire – un prestigioso complejo junto al mar en Iskel 🏙️🌊Grand Sapphire Resort & Re…
$289,635
VAT
Dejar una solicitud
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Parámetros de las propiedades en Iskele Bahceler, Chipre del Norte

