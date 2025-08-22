Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles en venta en Iskele District, Chipre del Norte

9 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Sobre el Proyecto: A solo 10 minutos caminando del mar, Arcadia es un vibrante complejo res…
$226,646
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
TekceTekce
Apartamentos multinivel en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel
Trikomo, Chipre del Norte
Área 55 m²
Piso 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
Apartamentos multinivel 1 habitacion en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Trikomo, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Sobre el Proyecto: A solo 10 minutos caminando del mar, Arcadia es un vibrante complejo res…
$160,467
Apartamentos multinivel 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Iskele District, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Iskele District, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Número de plantas 2
conditions
$209,124
Apartamentos multinivel 1 habitación en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitación
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/2
The Four Seasons Life project comes to life in the most beautiful and natural place of the M…
$128,954
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Vathylakas, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Vathylakas, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 1/2
conditions
$278,966
