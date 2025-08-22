Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos del lago en venta en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
701
Trikomo
625
Bogazi
27
Bogazi
21
16 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Sobre el Proyecto: CC Towers Iskele es un moderno complejo residencial ubicado en Boğaz, Is…
$83,541
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$160,344
Apartamento 1 habitacion en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Trikomo, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Sobre el Proyecto: Ocean Life Residence es un proyecto frente al mar de Noyanlar Group, a s…
$173,125
Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Sobre el Proyecto: Olea Cyprus Project es un desarrollo residencial tranquilo de Noyanlar G…
$96,439
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$292,802
Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$267,238
Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,63M
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Sobre el Proyecto: Ocean Life Residence es un proyecto frente al mar de Noyanlar Group, a s…
$104,572
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 272 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$695,985
Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 306 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,32M
Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 241 m²
Sobre el Proyecto: Olea Cyprus Project es un desarrollo residencial tranquilo de Noyanlar G…
$168,477
Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Sobre el Proyecto: Olea Cyprus Project es un desarrollo residencial tranquilo de Noyanlar G…
$139,429
Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Sobre el Proyecto: Ocean Life Residence es un proyecto frente al mar de Noyanlar Group, a s…
$218,439
Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$454,600
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Sobre el Proyecto: Olea Cyprus Project es un desarrollo residencial tranquilo de Noyanlar G…
$128,972
Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Sobre el Proyecto: Olea Cyprus Project es un desarrollo residencial tranquilo de Noyanlar G…
$84,239
