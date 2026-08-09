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Apartamentos en la montaña en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
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168 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de la playa en İskele Boğaz İskele, famosa por sus playas únicas…
$234,309
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 5
Pisos en un proyecto con seguridad y ricas comodidades en İskele Chipre del Norte El norte d…
$159,268
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$215,290
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en venta cerca de playas famosas en el norte de Chipre Yeni Iskele La isla de C…
$155,965
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 9/10
Propiedades a poca distancia del mar en el norte de Chipre İskele İskele está situado en la …
$393,490
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Apartamento 2 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
Una combinación única de lujo, comodidad y tranquilidad en el norte de Chipre.En el corazón …
$264,380
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Agencia
Land of Dreams Gallery
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English, Русский, Italiano
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
Apartamentos en venta en un complejo bien desarrollado en el norte de Cyrus İskele İskele, l…
$162,126
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/8
Situado en la zona de Iskele Long Beach, nuestro proyecto es uno de los proyectos especiales…
$111,965
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 9/11
Luxury 2+1 Apartment with Panoramic Sea and Mountain Views – Edelweiss Residence, Iskele …
$140,060
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Agencia
Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$201,587
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Pisos en un proyecto con seguridad y ricas comodidades en İskele Chipre del Norte El norte d…
$172,789
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$186,703
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$255,423
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 7/10
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en el norte de Chipre İskele Situado en el lad…
$321,005
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/9
Residencia de Vida en Mar Bloque de Shell ← 2+1 🌊Venta: apartamento en el complejo Sea Life …
$138,274
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Piso 3/2
Inmuebles en Complejo Cerca del Mar con Piscina en İskele Boğaz Situado en el extremo este d…
$255,158
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Número de plantas 9
Pisos elegantes a poca distancia de la playa en el norte de Chipre İskele İskele (Trikomo) s…
$431,273
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$140,027
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Ático Ático 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 11/11
Apartamentos en venta en un complejo bien desarrollado en el norte de Cyrus İskele İskele, l…
$909,856
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 1/2
Propiedades en complejo con playa privada en İskele Bahçeler La isla de Chipre, situada en e…
$290,093
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Ático Ático 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$399,824
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Piso 2/5
Apartamentos cerca del mar en İskele, norte de Chipre La región chipriota de Iskele está sit…
$280,944
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Piso 3/2
Apartamentos en un complejo con playa privada en Bafra İskele El norte de Chipre es un desti…
$290,093
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Piso 1/10
Apartamentos con vistas al mar en el norte de Chipre con una renta del 8% mediante una garan…
$257,808
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Apartamento 2 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3
Asequible 1+1 Apartamento con vistas a la montaña en Sea View Resort 🌿⛰️Un acogedor apartame…
$58,997
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Apartamentos en un Complejo con Playa Privada en İskele al Norte de Chipre Situada en el nor…
$347,988
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 13/17
Apartamento de 1 dormitorio con vistas panorámicas en Riverside Life, Long Beach 🌅Un elegant…
$146,329
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/10
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en el norte de Chipre İskele Situado en el lad…
$193,523
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Ático Ático 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 1
Apartamentos cerca del mar en el norte de Chipre İskele La región de İskele, con sus playas …
$226,407
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Tipos de propiedades en Iskele District

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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