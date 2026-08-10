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Apartamentos en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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áticos
67
apartamentos de varios niveles
5
estudios
204
1 habitación
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861 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/16
Studio Apartment in Royal Life (Poseidon), Northern Cyprus Fully furnished with all ap…
$73,365
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Ático Ático 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 1/2
Inmuebles en venta en un complejo con piscina en İskele Con sus aguas cristalinas de color t…
$198,087
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/17
Apartamento totalmente amueblado 2+1 Vista Mar en Riverside Life 🌊🌴Un apartamento elegante y…
$208,066
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/15
Estudio listo en Sky Deluxia Life — Long Beach 🌊Un apartamento estudio totalmente amueblado …
$104,874
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 5/11
$218,733
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 6/11
$222,129
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
Estudio con Niche Durmiente y Vista de Piscina en Caesar Resort III 🌴🏊Un elegante apartament…
$87,537
VAT
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Studio in Park Residence cerca de Long Beach - inmuebles en North Cyprus junto al marLa prop…
$107,935
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 13/22
$260,170
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 2
Inmuebles en un complejo desarrollado en İskele Norte de Chipre İskele es un popular centro …
$290,093
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 1/2
Apartamentos en Venta en un Proyecto de Usos Mixtos en İskele Long Beach İskele, la estrella…
$214,267
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 13/16
$178,654
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Studio with sea views for sale in Royal Life Residence, Long Beach, IskeleFully furnished st…
$73,289
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 7/16
$146,048
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 18/22
$193,599
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Apartamento 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 10
Propiedades en un Proyecto Urbanizado Cerca de la Playa de MacKenzie en İskele İskele es uno…
$137,223
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 6/8
Venta urgente - 2+1 apartamento en Park Resident, Long BeachPrecio: £145.000 IVA y tráfico p…
$195,464
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Área 47 m²
Descripción del sitio: Un complejo residencial de lujo a gran escala cerca de Long Beach, qu…
$168,272
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/31
Apartamento en Grand Sapphire Resort 🌊✨Un elegante apartamento de 1 dormitorio está disponib…
$184,589
VAT
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/11
Un acogedor apartamento estudio está disponible para la venta en Caesar Resort, Aspasianus B…
$60,260
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 6/11
$222,129
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 11/16
$268,321
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 12/16
$163,031
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 21/22
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 5
Amplia 2+1 Apartamento con Dos Baños — Caesar Resort VI 🌴🌊Un luminoso apartamento 2+1 en Cae…
$123,411
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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 19/22
$196,995
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Apartamento en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento
Trikomo, Chipre del Norte
Área 65 m²
Descripción del objeto: ✨ Courtyard - Elegante apartamento 1+1 en un complejo Premium Resort…
$160,385
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1
Asequible 1+1 Apartamento en Caesar Resort VI 🌴☀️Un apartamento de 1 dormitorio está disponi…
$70,526
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Apartamento 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamento de tres dormitorios en Caesar Resort 6 - Propiedad de Chipre septentrional junto…
$213,205
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 173 m²
Piso 11/11
Precio en demanda
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