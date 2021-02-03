Barrio residencial One bedroom apartment in Tivat - new building

  1. Realting.com
One bedroom apartment in Tivat - new building

Tivat, Montenegro
$161,958
ID: 28761
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Sobre el complejo

One bedroom apartment with a surface area of ​​43.89 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Tivat, Montenegro
Está viendo
