Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$352
ID: 28527
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se nenamjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Nalazi se na 6. spratu u kvalitetno izgradjenoj zgradi Zetagradnje koja posjeduje 2 lifta.Ulaz se redovno održava.Veliki javni parking sa slobodnim parking mjestima.

Podgorica, Montenegro
Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$125,576
New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
de
$230,447
Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
de
$83,326
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$182,422
Complejo residencial Vidikovac
Budva, Montenegro
de
$216,750
Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$352
Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$189,773
Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se jednosoban lijepo namjesten na odlicnoj lokaciji. Stan se nalazi u naselju Zagorič i povrsine je 45m2, nalazi se na 1. spratu stambene zgrade. Cijena: 500€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
New residential complex in Dubovica Budva
New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
Complejo residencial New residential complex in Dubovica Budva
New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
de
$100,475
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 46–168 m²
3 objetos inmobiliarios 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 168.0
172,981 – 634,201
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
349,267
Agencia
VALUE.ONE
