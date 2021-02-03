  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$528
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28498
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan na Zabjelu!Stan je ukupne kvadrature 37m2 i odlicno je prostorno iskoriscen!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$880
Barrio residencial One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Montenegro
de
$161,958
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$217,118
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
Está viendo
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra “Big fashi…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Mostrar todo Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Barrio residencial Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Montenegro
de
$445,972
Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni bo…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones