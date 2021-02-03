Barrio residencial Stan 178 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$1,878
ID: 28349
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se luksuzno opremljen četvorosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 178m2 i jedini je stan na poslednjem spratu.Posjeduje dva garazna mjesta kao i parking pod rampom.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Barrio residencial Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba s…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,582
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomT…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$112,667
Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
