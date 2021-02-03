Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$264,063
ID: 28189
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade. Cijena: 225.000 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
