Barrio residencial Two bedroom apartment in Tivat – new building

Tivat, Montenegro
$248,806
ID: 28759
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Tivat

Sobre el complejo

Two bedroom apartment with a surface area of ​​67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Localización en el mapa

Tivat, Montenegro
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
