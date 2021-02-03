  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$142,007
ID: 28205
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se jednosoban stan površine 47 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je nenamješten i predstavlja odličnu priliku za uređenje po sopstvenom ukusu. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 121.000 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Complejos similares
Barrio residencial Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Complejo residencial a Radanovici
Sisici, Montenegro
de
$106,146
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Complejo residencial Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Montenegro
de
$261,872
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$126,750
Otros complejos
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Barrio residencial One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Montenegro
de
$176,042
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect th…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Barrio residencial Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
de
$211,250
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izol…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Barrio residencial Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
A fully furnished and luxuriously equipped two-bedroom apartment of 108m² is available for rent, located on the seventh floor of a residential building in Central Point. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms (one of which is a master bedroom), bathroom, toil…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
