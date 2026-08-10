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Locales comerciales en venta en Siena, Italia

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14 propiedades total found
Propiedad comercial 650 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 650 m²
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
KK-1636. Agroturismo en SienaLa finca (365 metros cuadrados) está construida sobre la cima d…
$2,17M
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Propiedad comercial 2 650 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 2 650 m²
Siena, Italia
Área 2 650 m²
LD-0446. Prestigioso Inmobiliaria en Siena, ItaliaVilla de lujo en venta en Chianti zona, Si…
$15,24M
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Propiedad comercial 1 000 000 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 1 000 000 m²
Siena, Italia
Área 1 000 000 m²
Empresa de 100.00 hectáreas con estanques. Tierra tipo arcilla. Varias cabañas y negocios in…
Precio en demanda
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TekceTekce
Propiedad comercial 6 000 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 6 000 m²
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 000 m²
LD-0453. Mansión impresionante con bodegaEsta impresionante finca con una bodega que produce…
$29,30M
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Propiedad comercial 5 265 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 5 265 m²
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 5 265 m²
LD-0369. Pana de la República de China. Красивый типичный тосканский дом был построен в сред…
$5,86M
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Propiedad comercial 490 m² en Castellina in Chianti, Italia
Propiedad comercial 490 m²
Castellina in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 490 m²
IT-111017-2. Kьянти. Vialya del Albergue de la República de ChinaKьянти. La empresa de la in…
$9,96M
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Propiedad comercial 590 m² en Castellina in Chianti, Italia
Propiedad comercial 590 m²
Castellina in Chianti, Italia
Área 590 m²
KK-2034. Viñedo en Toscana Negro RoosterInterior: 590 m2Exterior: 5,5 haNúmero de dormitorio…
$1,76M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
LD-1000. Castillo de lujo en venta en SienaUn magnífico castillo situado en el corazón de la…
$5,27M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
KK-1446. Viñedos en las colinas de Siena, casa rural del siglo XIX con bodegaEn una hermosa …
$4,57M
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Propiedad comercial 700 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 700 m²
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LD-0600. Bodegas en venta en SienaVenta propiedad de lujo situada en Italia, en hermosa Tosc…
$4,57M
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Propiedad comercial 3 969 m² en San Gimignano, Italia
Propiedad comercial 3 969 m²
San Gimignano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 969 m²
LD-1246. Futusky de la República de China. La Comisión de la Unión de la Unión de la Unión…
$10,55M
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Propiedad comercial 744 m² en Gaiole in Chianti, Italia
Propiedad comercial 744 m²
Gaiole in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 744 m²
KK-1317. Parcela con vino y olivar en venta en GREVEN EN KYANTIDormitorios: 8Número de baños…
$1,99M
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Propiedad comercial 1 150 m² en Castellina in Chianti, Italia
Propiedad comercial 1 150 m²
Castellina in Chianti, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 150 m²
LD-1069. Casa de lujo en venta en ValdikyanEn la provincia de Arezzo, en el magnífico Valle …
$2,70M
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Propiedad comercial 2 000 000 m² en Siena, Italia
Propiedad comercial 2 000 000 m²
Siena, Italia
Área 2 000 000 m²
Granja de 200.00 hectáreas en colinas medias y suaves con lagos y suelo de arcilla. Varias g…
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