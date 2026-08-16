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Locales comerciales en venta en Umbría, Italia

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Terni
82
88 propiedades total found
Producción 21 000 m² en Terni, Italia
Producción 21 000 m²
Terni, Italia
Área 21 000 m²
Apartamento en centro histórico en un estado razonable (reestructuración parcial deseable) e…
Precio en demanda
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Hotel 350 m² en Terni, Italia
Hotel 350 m²
Terni, Italia
Habitaciones 18
Área 350 m²
Casa de campo en dos plantas por unos 170 metros cuadrados reformada en 2015 Planta baja con…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 2 100 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 2 100 m²
Terni, Italia
Área 2 100 m²
Casa unifamiliar en dos niveles durante aprox. 150 metros cuadrados ocho habitaciones y dos …
Precio en demanda
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Propiedad comercial 2 000 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 2 000 m²
Terni, Italia
Habitaciones 18
Área 2 000 m²
Torre antigua, luego utilizada como molino y ahora abandonada en cuatro niveles y 3.600 metr…
$186,020
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Propiedad comercial 1 300 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 1 300 m²
Terni, Italia
Área 1 300 m²
casa unifamiliar con estructura de hormigón armado en las afueras del pueblo en dos plantas …
Precio en demanda
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Propiedad comercial 120 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 120 m²
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 120 m²
Casa unifamiliar en un pequeño pueblo en una posición panorámica a 1 km del centro Planta ba…
$29,066
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TekceTekce
Propiedad comercial 520 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 520 m²
Terni, Italia
Área 520 m²
Apartamento renovado en el 4to piso con ascensor sala de estar con cocina americana baño hab…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 50 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 50 m²
Terni, Italia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Habitación utilizada como oficina frente a la carretera 16 planta baja con una ventana de al…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 100 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 100 m²
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 100 m²
Número de referencia: N975 Nombre de la propiedad: Casa Valentino Ubicación: en el país C…
$46,505
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Propiedad comercial 140 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 140 m²
Terni, Italia
Área 140 m²
Superficie de construcción en la que hay una estructura de hormigón armado de unos 140 metro…
$139,515
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Propiedad comercial 80 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 80 m²
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 80 m²
Casa pequeña en dos plantas con 80 m2 Adjacent otra propiedad Pequeño jardín Servicios ofrec…
$29,066
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Propiedad comercial 1 000 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Terni, Italia
Habitaciones 23
Área 1 000 m²
Casa rural cerca de otras casas se restauran dos pisos más terreno tipo loft de 2.000 metros…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 160 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 160 m²
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 160 m²
Casa unifamiliar aislada en bruto con estructura de hormigón armado en un nivel con un loft …
Precio en demanda
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Propiedad comercial 300 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 300 m²
Terni, Italia
Área 300 m²
El sitio web de Shed en fornt de la autopista plana Aso era: posibilidad obsoleta de elevar
$115,172
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Propiedad comercial 75 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 75 m²
Terni, Italia
Habitaciones 3
Área 75 m²
Local comercial de 65 metros cuadrados más 12 metros cuadrados en el sótano (escalera intern…
$81,384
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Propiedad comercial 450 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 450 m²
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 450 m²
Tierras de cultivo de cultivo en excelente ubicación con piscina de agua de manantial a 1 km…
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Propiedad comercial 55 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 55 m²
Terni, Italia
Habitaciones 2
Área 55 m²
Local comercial de unos 50 metros cuadrados en la planta baja con gran aparcamiento en frent…
$40,692
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Hotel 61 200 m² en Terni, Italia
Hotel 61 200 m²
Terni, Italia
Área 61 200 m²
Alojamiento turístico en unos 62 mil metros cuadrados a sólo 5 km del mar Edificio 160 m2 Pa…
$290,656
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Propiedad comercial 2 300 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 2 300 m²
Terni, Italia
Área 2 300 m²
Vivienda de 2.300 m2 (fraccionable 1,150 + 1.150 m2) Oficinas de 400 m2 Corte de 5.000 m2 Co…
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Propiedad comercial 100 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 100 m²
Terni, Italia
Habitaciones 1
Área 100 m²
100 m2 de laboratorio con servicio en el piso debajo de la calle pavimentado y en yeso. Acce…
$46,505
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Propiedad comercial 1 800 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 1 800 m²
Terni, Italia
Área 1 800 m²
Apartamento de 50 m² con terraza de 60 m² salón cocina dormitorio baño Todos los servicios a…
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Propiedad comercial 700 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 700 m²
Terni, Italia
Área 700 m²
10.00 hectáreas de tierra cultivable en las serenas colinas del sureste frente al centro de …
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Propiedad comercial 120 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 120 m²
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 120 m²
Ruina contigua a otra propiedad (también en venta) en una posición panorámica con 6,000 metr…
$29,066
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Propiedad comercial 220 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 220 m²
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 220 m²
Casa rural reformada (90s) con amplio patio y terreno de alrededor de 2.0 hectáreas con gran…
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Propiedad comercial 140 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 140 m²
Terni, Italia
Habitaciones 4
Área 140 m²
Apartamentos en construcción (para ser personalizados internamente) de varios tamaños de 62 …
Precio en demanda
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Hotel 6 000 m² en Terni, Italia
Hotel 6 000 m²
Terni, Italia
Habitaciones 45
Área 6 000 m²
Gran casa de campo con dos accesorios y menos de 8,000 metros cuadrados con plantación de hi…
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Propiedad comercial 200 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 200 m²
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 200 m²
Número de referencia: N11 Nombre de la propiedad: Casa Ciribe Ubicación: en el país Ciuda…
$58,131
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Propiedad comercial 200 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 200 m²
Terni, Italia
Habitaciones 2
Área 200 m²
Espacio comercial en dos niveles (100+100 m2) con entradas independientes. Posición central.…
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Propiedad comercial 70 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 70 m²
Terni, Italia
Área 70 m²
Local comercial con dos ventanas actualmente alquiladas a 800 € / mes. Área de estacionamien…
$139,515
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Propiedad comercial 3 500 000 m² en Terni, Italia
Propiedad comercial 3 500 000 m²
Terni, Italia
Área 3 500 000 m²
Apartamento H = 2.15 metros que consta de sala de estar baño entrada ciega acceso directo al…
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