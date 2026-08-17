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Locales comerciales en venta en Lucca, Italia

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 2 280 m² en Lucca, Italia
Propiedad comercial 2 280 m²
Lucca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 280 m²
LD-0352. Rechuskya de la Universidad XVIII de la República de China, la Comisión de la Unión…
$2,93M
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Propiedad comercial 600 m² en Lucca, Italia
Propiedad comercial 600 m²
Lucca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
LD-0161. Pisa, Toscana, una casa chic en ventaUna prestigiosa villa en Italia, Toscana, está…
$2,17M
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Propiedad comercial 608 m² en Lucca, Italia
Propiedad comercial 608 m²
Lucca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 608 m²
LD-0645. Venta finca agroturismo con amplia villaEn medio de la exuberante vegetación de las…
$6,33M
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Hotel en Forte dei Marmi, Italia
Hotel
Forte dei Marmi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
TIV-00885.00002. Hotel acogedor 4 * frente a la costa de Toscana4 * hotel en una zona muy tr…
$12,89M
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Propiedad comercial 1 274 m² en Capannori, Italia
Propiedad comercial 1 274 m²
Capannori, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 274 m²
FP-T913. Empresa agrícola en Gragnano (Gragnano)Empresa agrícola en Gragnano, a 15 km de Luc…
$4,69M
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